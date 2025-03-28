«مدفع رمضان».. محمد رمضان يحتفي بالفائزين بالمسابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 مارس 2025 07:29 مساءً - عرض الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه مدفع رمضان المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ28 من البرنامج، الفائزين في الحلقة السابقة من البرنامج.

والفائزون هم: معاذ رمضان محمد من الإسكندرية فائز بـ 200 ألف جنيه، ومحمود عاطف رفاعي يحصل على رحله عمرة، السيد سعيد السيد من الشرقية، فائز بـ 200 ألف جنيه.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج «مدفع رمضان» تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: «أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس».