تعزيز التعاون الدستوري بين مصر وجنوب أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - قام السفير أحمد على شريف، سفير مصر لدي جنوب أفريقيا، بزيارة لمقر المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية في بلدة "برامفونتين" بمدينة "ﭼوهانسبرج" في جنوب أفريقيا، حيث التقى السيدة المستشارة "مانديسا مايا" Mandisa Maya رئيسة المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز التعاون الدستوري بين البلدين، وكذا متابعة نتائج الزيارة التي قامت بها سيادتها للقاهرة للمشاركة في الاجتماع الثامن عشر للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية المنعقد في القاهرة في 24 يناير 2025، واجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية المنعقد على مدار يومي 27 و28 يناير 2025.

وقد وجهت رئيسة المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية الشكر إلى السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال زيارتها للقاهرة، فضلاً عن الاهتمام الملموس الذي حظي به الوفد الجنوب أفريقي، كما نوهت بالنقاشات الثرية التي شهدتها جلسات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي وما نتج عنها من توصيات من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.

تم في المقابلة التداول بشأن مقترحات التعاون الثنائي في المجال الدستوري بين مصر وجنوب أفريقيا، حيث تناول السفير أحمد شريف فرص الاستفادة من الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية في القاهرة، التابع للمحكمة الدستورية العليا، دعماً للمصالح الأفريقية. وتم الاتفاق على متابعة النقاش بشأن تعزيز التعاون الدستوري بين الجانبين، سواء في الإطار الثنائي أو القاري، أخذاً في الاعتبار الدور القيادي للبلدين الشقيقين داخل القارة، وما لدى المحكمتين الدستوريتين بالبلدين من تقاليد دستورية راسخة، وما يمكن تلمسه من وجود اهتمامات مشتركة فيما بينهما.

كما شهدت الزيارة جولة تم تنظيمها للسفير المصري في مقر المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية في "برافونتين"، تم خلالها استعراض تاريخ هذا المقر، والذي أُنشِئ في أوائل الألفية ليحل محل أحد أهم السجون الذي سبق وأن وجد في الموقع ذاته واستخدم كأداة للقمع ضد أبناء جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري، وكان من أبرز من سجنوا فيه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، بحيث أصبح مقر المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية في "برامفونتين" رمزاً للعصر الجديد القائم على تكريس الحرية وحقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وتجاوز مساوئ فترة الفصل العنصري.