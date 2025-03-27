-السفيرة المصرية في زامبيا تلتقى بوزير الصحة الزامبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - التقت السفيرة ميادة عصام عبد الرحمن، سفيرة مصر في زامبيا، بالسيد/ Elijah Muchima، وزير الصحة الزامبي، حيثُ تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية زامبيا في المجال الطبي وقطاع المستحضرات والصناعات الدوائية.

أكدت السفيرة/ ميادة عصام خلال اللقاء على التنامي الذي تشهده العلاقات التاريخية الصلبة بين البلدين، خاصة عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الزامبي إلى مصر خلال الفترة من 23-25 فبراير 2025، وما أفرزته من نتائج مهمة استناداً لمُخرجات المباحثات الرئاسية التي جمعت الرئيس الزامبي بفخامة السيد رئيس الجمهورية يوم 24 فبراير 2025.

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة الزامبي بالزيارة الرئاسية مُبدياً تقديره الشديد لحفاوة الاستقبال وكافة ترتيبات الزيارة، وأشار إلى أن الزيارة مثلت فرصة بناءة للتعرف على القدرات المصرية الهائلة في مجالات الصحة، والدواء، وانتاج الأمصال واللقاحات، وهو ما سيتم البناء عليه لمواصلة التعاون الثنائي القائم والمُمتد بين البلدين في تلك المجالات للاستفادة من الخبرات المصرية.