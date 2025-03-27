سفير مصر في تيرانا يلتقي برئيسة البرلمان الألباني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - التقى السفير حسن شوقي، سفير جمهورية مصر العربية في تيرانا، مع السيدة "اليسا سبيروبالي" رئيسة البرلمان الألباني، حيث أشار السفير المصري إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى أساس تاريخي راسخ، مثمنًا التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، مستعرضًا بشكل مستفيض ما حققته العلاقات الثنائية من تطور ملموس في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية العمل سويا على دفع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يتناسب والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

ومن جانبها، أشارت رئيسة البرلمان الألباني إلى اعتزاز بلادها بالعلاقات مع مصر وتقديرهم لها كشريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدةً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابي. كما أعربت كذلك عن تطلعهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية للتماشي مع تطلعات البلدين، مؤكدة الترحيب بالاستثمارات المصرية في ألبانيا للاستفادة مما تتيحه من فرص. وعبرت عن تقديرها لأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، معربة عن التطلع لقيام السيد رئيس مجلس النواب المصري بزيارة إلى ألبانيا، وإنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية البانية لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين العريقتين.