السفير المصري في عمّان يلتقي بوزير العمل الأردني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - التقى السفير محمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بالسيد/ خالد البكار، وزير العمل الأردني، وذلك في إطار متابعة الملفات المتعلقة برعاية أبناء الجالية المصرية العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

أشاد سفير مصر خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المستمرين بين الجانبين المصري والأردني فيما يتعلق بملف العمالة المصرية بالمملكة، وعلى ضوء توصيات القيادة السياسية لتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة. كما ثمّن حرص وزارة العمل الأردنية بقيادة الوزير البكار على استمرار قنوات الاتصال على مختلف المستويات لتذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية بالأردن.

تناول اللقاء أيضاً تدشين آلية جديدة بين وزارتي العمل في البلدين لاستقدام العمالة المصرية، والتي من شأنها الإسهام في ضبط سوق العمل والحد من المخالفات، وصون حقوق العامل المصري المستقدم.