كلية علوم الرياضة بنات بجامعة حلوان تنظم ورشة ”زينة رمضان صديقة للبيئة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 01:28 مساءً - في إطار جهود جامعة حلوان لنشر الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة، نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية علوم الرياضة بنات ورشة عمل تحت عنوان "زينة رمضان صديقة للبيئة"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

جاءت الورشة بالشراكة مع مؤسسة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، ضمن سلسلة الأنشطة البيئية المشتركة بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية، حيث تم تنفيذ الزينة باستخدام مواد قابلة للتحلل مثل الكرتون، الورق، والأحبال، مع تجنب الخامات الضارة بالبيئة مثل البلاستيك والفوم. وتزامنت الورشة مع حفل الإفطار الجماعي للعاملين بالكلية، مما أضفى أجواءً احتفالية خاصة ومميزة.

شارك في الورشة أبناء العاملين، حيث أُتيحت لهم الفرصة للتفاعل وصناعة الزينة بأيديهم، مما ساعد في إدخال البهجة والسرور عليهم. وشملت الورشة تنفيذ تصاميم مختلفة للفوانيس، الهلال، والنجوم باستخدام الورق المعاد تدويره، الأقمشة القديمة، والمواد القابلة لإعادة الاستخدام، مما يسهم في تقليل النفايات وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

وأشاد المشاركون بالفكرة الإبداعية للورشة، مؤكدين أنها ساعدتهم في تطوير مهاراتهم الفنية والحرفية، كما عززت لديهم الوعي بأهمية إعادة التدوير والاستفادة من الموارد المتاحة بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.