الاسكان: مد مهلة تخفيض نسبة 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 11:25 صباحاً - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد المهلة الممنوحة لتخفيض النسبة المقررة للمصاريف المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر أخرى بضوابط محددة، وذلك تيسيراً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على مد مهلة تخفيض مصاريف التنازل، لـ 6 أشهر إضافية، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل .....إلخ)، بالمدن التابعة للهيئة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة، على أن تبدأ المهلة الجديدة من تاريخ انتهاء المهلة السابقة في 29 /3/ 2025 وبنفس الشروط الواردة بالقرار السابق.