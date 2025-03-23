وزير الدفاع يشارك عددا من مقاتلي قوات الدفاع الجوي تناول وجبة الإفطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 02:25 مساءً - شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تناول وجبة الإفطار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، وإعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلها مقاتلى قوات الدفاع الجوى لحماية سماء مصر على مدار الساعة وتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوى وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

كما استعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع في المنطقة وإنعكاساتها على الأمن القومى المصري، وطالب رجال قوات الدفاع الجوى بالإستمرار فى بذل الجهد والتدريب الجاد للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى والإرتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها لتظل قوات الدفاع الجوى فى أعلى درجات الجاهزية للذود عن سماء مصر ضد كافة التهديدات.