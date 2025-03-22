وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه اللبناني والإيراني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 05:34 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين يوم السبت ٢٢ مارس من نظيريه اللبناني السيد "يوسف رجى" والإيراني السيد "عباس عراقجي".

تناول الاتصال مع وزير الخارجية اللبناني التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، حيث تم تناول آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، حيث حذر الوزير عبد العاطي من مخاطر الانزلاق لدائرة تصعيد قد تسفر عن مزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة.

وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، معيدًا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق. كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

ومن ناحية أخرى، تناول الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني التطورات المتسارعة بالإقليم وضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة سواء فى غزة أو لبنان أو اليمن، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في تأجيج الوضع المتأزم في الإقليم.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التطورات في البحر الأحمر، حيث شدد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصري نتيجة انخفاض ايرادات قناة السويس وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة، مشددًا على أهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.

كما شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على احتواء التصعيد الراهن.