أخبار مصرية

أمن القاهرة يضبط تشكيل عصابى يستولى على أموال المواطنين

0 نشر
0 تبليغ

أمن القاهرة يضبط تشكيل عصابى يستولى على أموال المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص وقاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إر تكاب الواقعة 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة القاهرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بإرتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا