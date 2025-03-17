أمن القاهرة يضبط تشكيل عصابى يستولى على أموال المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص وقاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إر تكاب الواقعة 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بإرتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.