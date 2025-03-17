ضبط 3 أشخاص فى القاهرة استدرجوا آخر وتعدوا عليه بالضرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من طالب مقيم بالجيزة بشأن قيام زوجة والده الثانية بإستدراج والده وإحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم.

بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكى وزوجته، قامت على إثرها بإستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أهليتها، وفور وصوله قاما بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وإبتزازه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.