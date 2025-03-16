القبض على قائد سيارة تعدى على أحد رجال المرور فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 02:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام قائد سيارة بالتعدى على أحد رجال المرور بمنطقة سور مجرى العيون بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مارس الجارى وأثناء قيام أحد رجال المرور المُعين لتنظيم الحركة المرورية بمنطقة سور مجرى العيون بتحرير مخالفة مرورية لقائد إحدى السيارات، لقيامه بتعطيل الحركة المرورية عمداً، قام قائد السيارة المذكور بالتعدى عليه بالسب ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.