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القبض على قائد سيارة تعدى على أحد رجال المرور فى القاهرة

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القبض على قائد سيارة تعدى على أحد رجال المرور فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 02:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام قائد سيارة بالتعدى على أحد رجال المرور بمنطقة سور مجرى العيون بالقاهرة.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مارس الجارى وأثناء قيام أحد رجال المرور المُعين لتنظيم الحركة المرورية بمنطقة سور مجرى العيون بتحرير مخالفة مرورية لقائد إحدى السيارات، لقيامه بتعطيل الحركة المرورية عمداً، قام قائد السيارة المذكور بالتعدى عليه بالسب ولاذ بالفرار.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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