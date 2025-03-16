كشف ملابسات فيديو لشخص يدفع آخر من إحدى عربات مترو الأنفاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 02:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بدفع آخر من إحدى عربات مترو الأنفاق أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصوير ذلك المقطع بتاريخ 13 مارس الجارى بإحدى محطات مترو الأنفاق، لنشره على الصفحة الخاصه بهم بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.