أخبار مصرية

كشف ملابسات فيديو لشخص يدفع آخر من إحدى عربات مترو الأنفاق

0 نشر
0 تبليغ

كشف ملابسات فيديو لشخص يدفع آخر من إحدى عربات مترو الأنفاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 02:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بدفع آخر من إحدى عربات مترو الأنفاق أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصوير ذلك المقطع بتاريخ 13 مارس الجارى بإحدى محطات مترو الأنفاق، لنشره على الصفحة الخاصه بهم بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح  مادية.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا