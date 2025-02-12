وسام أبو علي يكشف عن حلمه فى كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 08:25 مساءً - اختص وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى الموقع الرسمي للنادى بحوار شامل، عبر فيه عن سعادته وفي نفس الوقت شعوره بالفخر لوجوده مع زملائه بالفريق في استقبال كأس العالم للأندية بملعب ‏مختار التتش التاريخي، مؤكدًا أنه يحلم من الآن بالمشاركة في البطولة والمنافسة على هذه الكأس الغالية.

وأوضح: «بالتأكيد سعيد للغاية لمشاهدة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية خلال وجودها بملعب التتش، ولدينا طموحات كبيرة ‏في البطولة من أجل إسعاد جماهير الأهلي وتشريف الكرة الإفريقية بشكل عام.. تصميم الكأس رائع للغاية، وأكثر ما أسعدني عندما ‏شاهدت اسم الأهلي محفورًا عليه».‏

وأضاف: «لحظات تاريخية للغاية أن يوجد كأس بهذه الحجم والمكانة في النادي الأهلي.. البطولة ليست سهلة، لكن تعودنا في الأهلي على أن كل بطولة ندخلها يكون هدفنا الوحيد هو المنافسة، ونحن ‏كلاعبين سنكون جاهزين ونستعد بشكل مناسب من أجل تقديم أفضل ما يمكن لإسعاد الجماهير».‏

وكشف عن لحظة استثنائية في مسيرته وقال: «منذ أن انضممت للأهلي وأنا أعرف جيدًا قيمته وبطولاته وحجم جماهيريته وحققت ‏معه بعض النجاحات.. لكن هناك لحظة خاصة للغاية عندما شاهدت صورتي إلى جانب صورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على تذكرة ‏مباراة الأهلي وإنتر ميامي الافتتاحية.. حتى والدي تحدث معي عن أننا منذ موسم تقريبًا كنا في السويد والدنمارك واليوم صورتي ‏توجد إلى جانب أحد أساطير كرة القدم في حدث عالمي كبير.. هذا ما يضيفه لك الأهلي دائمًا».‏

وسام أبو على : أحلم بالتسجيل فى كأس العالم للأندية

وعن طموحاته في البطولة قال: «نخوض كل بطولة بحثًا عن التتويج.. على الصعيد الشخصي أحلم بأن أسجل هدفًا أو أكثر في ‏كأس العالم للأندية، ولكن هذه المهمة ليست سهلة خاصة أمام فريق مثل إنتر ميامي الذي يضم أسماء كبيرة على رأسها ميسي، ‏وبالتأكيد أنظار العالم تتابع هذه المواجهة وسيكون فخرًا شديدًا لي أن أسجل بهذه المباراة».‏

وأضاف: «منذ اليوم الأول لي مع الأهلي تعودت على أن نلعب من أجل الفوز فقط.. سنقاتل خلال الـ90 دقيقة بكل مباراة ‏ورغم وجود فرق عالمية أشعر بأننا قادرون على تحقيق إنجاز جديد، وكل المنظومة تعمل من أجل تحقيق هذا الحلم.. لم يسبق لي ‏مواجهة ريال مدريد ولكني أتمنى أن يحدث ذلك من خلال النادي».‏

واسترجع ذكريات متابعته لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح: «شاهدت مباريات عديدة للأهلي في نسخ البطولة السابقة.. آخر ‏مباراة شاهدتها كانت مواجهة اتحاد جدة السعودي التي فاز بها الفريق بثلاثية، وقبلها بيوم تحدث معي أمير توفيق عن الانتقال ‏للأهلي».

وأكمل: «أنا لاعب في الفريق وجزء منه.. مساندتي لجراديشار ومصطفى العش أمر طبيعي.. في أي وقت لا بد من مساندة من ‏يوجد في المباريات.. ما تعلمته في الأهلي لا بد أن أعلمه للجميع.. تحدثت مع جراديشار وطلبت منه الاستمتاع باللعب واستغلال ‏الفرص، وكلنا فريق واحد وهدفنا واحد وهو الفوز لإسعاد الجماهير».‏

وسام أبو على يعلن جاهزيته للعودة للمباريات مع الاهلى

وكشف عن تفاصيل قرب عودته للمباريات: «ابتعدت عن المباريات لفترة كانت صعبة، ولكني راض بقضاء الله وقدره.. الآن أنا ‏جاهز ومتحمس.. وجائع ومتعطش للمشاركة وأرغب في تحقيق الكثير، ولا أطيق الانتظار للعودة من جديد، خاصة أن الفريق مقبل ‏على مباريات كبيرة سواء في الدوري أو إفريقيا، وهدفي أن أقوم بكل شيء وما زال لدي الكثير لأقدمه للجماهير».‏

وسام ابو على : أحلم بهز شباك الزمالك

وأضاف: «دخلنا مرحلة صعبة ولدينا مواجهة قوية أمام الإسماعيلي والزمالك.. كل المباريات صعبة والمنافسة في الدوري ‏شرسة للغاية، ودائمًا لدينا الروح والعزيمة والتركيز لتحقيق الانتصارات.. أما مواجهة الزمالك فتمثل لي حدثًا خاصًّا، ‏وأحلم بأن أقدم مستوى مميزًا وأهز الشباك، وبالتأكيد هدفنا الفوز ببطولة الدوري والتي لها مكانة خاصة، وعلى الصعيد الشخصي ‏لا أحب أن أخسر مباراة أو بطولة».‏

وانتقل للحديث عن الصفقات الجديدة، وأوضح: «كلهم لاعبون مميزون ويمثلون إضافة حقيقية، ونالوا إعجاب الجماهير.. مصطفى ‏العش وجراديشار قدما أداءً مميزًا وكذلك أشرف بن شرقي لاعب معروف.. وجودهم يطمئن أن هناك عناصر مميزة تساعد في ‏تعويض أي غياب، وجراديشار أسهم في الانتصارات، والمنافسة عمومًا جميعها تخدم الفريق، وهذا أمر تعودنا عليه داخل ‏النادي».‏

واستكمل: «لديَّ حماس كبير للعودة إلى المشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف والاحتفال مع جماهير الأهلي، وبإذن الله الفريق ‏ينهي الموسم متوجًا بالدوري وإفريقيا، ويقدم أفضل ما يمكن في مونديال الأندية».‏