ضبط تشكيل عصابى فى الأسكندرية لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام شخصان لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الأوراق والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.