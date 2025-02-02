أمن الدقهلية يضبط سيدة ونجلها تخصصا فى النصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام سيدة ونجلها مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستخراج المحررات الرسمية، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما ، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات، 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية، بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.