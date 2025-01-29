أستاذ تسويق بجامعة جورج واشنطن: يجب تغيير الصورة النمطية لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 11:33 مساءً - قال الدكتور صلاح حسن، أستاذ التسويق العالمي في جامعة جورج واشنطن، وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع لرئيس الجمهورية، إن التنافسية العالمية شرسة جدا وتزداد شراسة باستمرار لجذب الاستثمارات من خلال التركيز على عناصر مهمة جدا.

أضاف حسن، في مداخلة متلفزة لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أنه على مصر تغيير الصورة النمطية بها للتنافس عالميا في الاستثمار، مردفا: "زرت العاصمة الإدارية الجديدة 3 مرات، الأولى عندما كانت رمل، والثانية في 2019 والأخيرة في 2023، وأرى حاليا ما وصلت إليه العاصمة والذي يعكس التغير الكبير الذي لم يكن يحدث لولا تغير البنية التحتية بها".

أضاف صلاح حسن، أنه يجب تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في مصر للدخول في خضم التنافسية العالمية، لأن المستثمرين يريدون أمورا كثيرا أهمها الشفافية وتقليل البيروقراطية.

وتابع: "الترويج لفرص الاستثمار الواعدة مهمة جدا، ومصر لديها فرص قوية جدا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة واللوجستيات، ويجب إبراز الحملات التي تستهدف جذب المستثمرين لهذا الجانب".

وأشار، إلى أن الشراكات بين القطاع العام والخاص يعزز من التعاون ودور القطاع الخاص لتقديم حوافز جذابة لضمان عوائد استثمارية للمستثمر، إضافة إلى أهمية التسويق الرقمي واستخدام أدوات المحتوى الترويجي المدعوم بالبيانات.

وأتم: "يجب علينا توحيد الرسالة التسويقية لمصر عالميا، لأن ذلك سيكون له مردود اقتصادي كبير، من خلال إنشاء مجلس وطني للعلامة التجارية مثل الدور الكبرى، ويضم مسؤولين من التجارة والسياحة واتحادات الصناعة، وأن تصب كل الأعمال في إطار حملة شاملة وكاملة، كما يجب أن تتماشى الحملات الترويجية مع استراتيجية الدولة المصرية (مصر 2030)".