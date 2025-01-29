عاجل| ظهرت الآن.. إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

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أحمد جودة - القاهرة - إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

إعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة إمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90 % حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالي عدد 204325 متقدم للإمتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالي 271 متقدم للإمتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

ويتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية



وصل عدد الطلاب المقيدين في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة إلى 212 ألفًا و778 طالبًا، الذين حضروا الامتحانات في 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رابط معرفة النتيجة



يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة. للاطلاع على النتيجة، يمكن زيارة الرابط التالي:

رابط النتيجة - بوابة التعليم الأساسي

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2025



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، حيث كان مجموع الدرجات 140 درجة موزعة بين المواد المختلفة. إليك توزيع الدرجات:

اللغة العربية: 40 درجة

التعبير: 7 درجات

القراءة (القصة): 9 درجات

النصوص (النثر والشعر): 10 درجات

النحو: 10 درجات

الخط والإملاء: 4 درجات

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

المحادثة: 5 درجات

الإجابة الصحيحة: 4 درجات

القطعة: 6 درجات

الكتابة (براجراف): 7 درجات

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

توزيع درجات الفصلين الدراسيين للشهادة الإعدادية



لدى طلاب الشهادة الإعدادية مجموع درجات نهائي قدره 280 درجة، حيث يتم توزيع الدرجات على النحو التالي: