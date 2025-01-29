عاجل- بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

يترقب الجميع إعلان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن نتائج الطلاب حيث سيعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بعد قليل نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويعتبر هذا الفصل الدراسي نقطة فاصلة في تحديد مسارات التعليم الثانوية للطلاب، حيث يتم تقييمهم من خلال امتحانين، أحدهما في الفصل الدراسي الأول، والآخر في نهاية العام. ويعد امتحان الترم الأول من أهم المراحل التي تساهم في تحديد التنسيق للثانوي العام والفني، فضلًا عن إمكانية الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس المتفوقين ومدارس التمريض والعديد من المدارس المميزة.

أهمية نتائج الشهادة الإعدادية



تُعتبر درجات الشهادة الإعدادية حاسمة لمستقبل الطلاب التعليمي، حيث تعتمد عليها عملية التنسيق للالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني، إلى جانب فتح الأبواب للطلاب للالتحاق بالمدارس التخصصية الأخرى مثل مدارس المتفوقين، مدارس التمريض، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي توفر فرصًا تعليمية متقدمة.

آلية التقييم والدرجات



يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانين طوال العام الدراسي. الأول يُعقد في الفصل الدراسي الأول وتخصص له 140 درجة، في حين يتم إضافة درجات الامتحان النهائي في الفصل الدراسي الثاني، حيث تصل الدرجة الإجمالية إلى 280 درجة.

التظلمات بعد إعلان النتائج



بعد الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول، ستتاح للطلاب فرصة لتقديم تظلمات على درجاتهم عبر لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التي يتبعونها. ستقوم اللجنة بدراسة التظلمات بعناية، مع مراعاة الملاحظات التي يتم تقديمها من الطلاب. وبعد التحقق من صحة التظلمات، ستصدر اللجنة قرارًا بتحديد ما إذا كانت النتائج قابلة للتعديل أم لا.

نظام المراجعة والتظلمات



تتم مراجعة التظلمات من قبل لجنة مكونة من موجهين عموم لكل مادة، حيث يتم فحص أوراق الإجابة، ومراجعة التصحيحات، بناءً على التعليقات المقدمة من الطلاب. وبذلك، يتم التأكد من حقوق الطالب في حال وجود خطأ في التصحيح.