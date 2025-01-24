نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة

للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة والذى يوافق يوم 25/01/2025 جاء فيها السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة تلك الذكرى التى جسدت الدور البطولى الذى قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الإحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952 مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية.

وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإننى ورجال القوات المسلحة نعرب لكم عن خالص الإعتزاز والتقدير

للدور الوطنى العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات وفقكم الله ورعاكم وحفظكم للوطن رجالًا أمناء على أمنه وسلامته وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.