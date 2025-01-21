تشكيل ليفربول ضد ليل فى دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:31 مساءً - أعلن أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى ، الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح التشكيل الأساسى لمواجهة نظيره ليل الفرنسي، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدورى فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى.تشكيل ليفربول ضد ليل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوانساه - برادلى - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: كورتيس جونز - ريان جرافينبيرش - سوبوسلاى.

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول

ليفربول ضد ليل

ويخوض ليفربول مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على حساب برينتفورد بهدفين دون رد، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن أرسنال في صدارة البريميرليج.

كما يستهدف ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، مواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق 6 انتصارات سابقة، بينما يحتاج فريق جيرونا الفوز للإبقاء على آماله فى المنافسة للصعود إلى ثمن النهائي.

ترتيب ليفربول وليل فى دوري الأبطال

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة وحسم تأهله إلى دور الستة عشر، بينما يتواجد ليل فى المركز الثامن برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة مسيرة تألقه فى ليالى دوري الأبطال الساحرة، إذ يرغب الملك المصري، كما تلقبه جماهير ليفربول، في تسجيل الهدف رقم 51، خلال مبارياته في تاريخ بطولة "ذات الأذنين".

ليفربول ضد ليل .. صلاح هداف أفريقيا فى تشامبيونزليج

ويملك محمد صلاح سجلا تهديفيًا حافلًا فى دوري الأبطال، حيث أحرز هدفه الـ50 خلال مباراة جيرونا الإسباني السابقة ضمن منافسات الجولة السادسة، ليعزز مكانته كأكبر هداف أفريقي في تاريخ البطولة.

ويتربع قائد منتخب مصر،على عرش صدارة ترتيب الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا، يليه الإيفوارى ديديه دروجبا برصيد 44 هدفا، ثم الكاميروني صامويل إيتو بـ30 هدفا، والسنغالي ساديو ماني برصيد 27 هدفا.

أرقام محمد صلاح فى دوري أبطال أوروبا

وحقق صلاح أرقامًا مميزة على مدار مشواره مع مسابقة تشامبيونزليج ، حيث لعب 85 مباراة وسجل 46 هدفًا في الأدوار النهائية، منها 43 مع ليفربول، وهدفين مع بازل السويسري، وهدفًا مع روما الإيطالي، كما أحرز 4 أهداف في التصفيات التمهيدية لدوري الأبطال، مما يبرز تألقه المستمر في البطولة الأوروبية الأكبر.

وخاض محمد صلاح 6 مباريات مع ليفربول في دوري الأبطال الأوروبي الموسم الحالي، أحرز خلالها هدفين و4 تمريرات حاسمة، ويسعى إلى زيادة مساهماته التهديفية في البطولة أمام بطل فرنسا اليوم.

ويبحث صلاح عن حصد النجمة الثانية فى دوري الأبطال، بعدما حصل على اللقب مع ليفربول على حساب توتنهام فى نهائي نسخة 2019، وكان قبلها تأهل إلى النهائي عام 2018 وخسر الريدز وقتها على يد ريال مدريد 3-1.

دوري أبطال أوروبا

وستكون مباريات الجولة السابعة فى دوري أبطال أوروبا على مدار يومين، مع مباراتين في نفس التوقيت، قبل ساعتين من انطلاق باقي المباريات، بينما جميع مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة ستقام في يوم واحد، بنفس التوقيت، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.

يذكر أن النسخة الحالية في دوري الأبطال تقام بنظام جديد بعدما تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي، في حين تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.