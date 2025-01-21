نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع فرص لهطول أمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس غير مستقرة في اليومين المقبلين، مع تباين ملحوظ بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي ملخص الحالة الجوية المتوقعة:



الحالة العامة للطقس:

نهارًا: طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ليلًا: شديد البرودة، مع احتمال وصول الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

تفاصيل الأمطار:

اليوم الثلاثاء:

أمطار متوسطة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على غرب البلاد (مطروح والصحراء الغربية).

مع تقدم الوقت، تمتد الأمطار إلى باقي السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الدقهلية).

أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على المناطق الداخلية مثل الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد.

غدًا الأربعاء (22 يناير 2025):

سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذيرات هامة:

عدم الانخداع بالطقس الدافئ نهارًا.

تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي قد تصل لحد الضباب في بعض المناطق.

توصية: القيادة بحذر أثناء الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 21° | الصغرى: 12°

السواحل الشمالية:

العظمى: 19° | الصغرى: 10°

شمال الصعيد:

العظمى: 23° | الصغرى: 8°

جنوب الصعيد:

العظمى: 27° | الصغرى: 11°

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

لذا يُنصح بارتداء ملابس مناسبة للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر، واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.