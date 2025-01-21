عمر مرموش يجتاز الكشف الطبي في مانشستر سيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:37 مساءً - أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، قد اجتاز بنجاح الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، كشف الصحفي البريطاني بيربل بانل، أن مرموش قد وقع بالفعل عقد انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي لمدة خمس سنوات.

وأضاف الصحفي أن مانشستر سيتي بدأ في تصوير المحتوى الإعلامي الخاص باللاعب المصري البالغ من العمر 24 عامًا استعدادًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 80 مليون يورو، ويأتي هذا التعاقد في وقت أعلن فيه مانشستر سيتي عن ضم لاعبين موهوبين آخرين هما عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، ليواصل الفريق تعزيز صفوفه استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

ونجح عمر مرموش في الظهور بشكل لافت في الموسم الحالي من الدولي الإنجليزي الممتاز، ما جعله ينافس بقوة على صدارة ترتيب الدوري الألماني وتسجيل 15 هدفًا في الجولات التي شارك فيها.

وبالرغم من غياب عمر مرموش عن المباراة الأخيرة لنادي آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند إلا أن الفرعون ودع ناديه وهو في صدارة هدافين الفريق، ووصيف هدافي الدوري الألماني.