اتحاد الكرة يفاضل بين 3 حكام لمباراة الأهلى وبيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:37 مساءً - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين 3 أسماء لادارة مباراة الأهلى وبيراميدز يوم الأحد المقبل فى الدورى الممتاز، وهم الثلاثى أمين عمر ومحمود البنا وأحمد الغندور.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن ناديى الأهلى وبيراميدز لم يطلبا استقدام حكما أجنبيا لمباراتهما الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام بطاقم تحكيم مصرى فى حالة عدم وصول أى طلب رسمى منهما باستقدام حكم أجنبى للمباراة المرتقبة.

وعقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، أمس الاثنين، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة؛ لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات .

المحاضرة استمرت 4 ساعات، وشارك في المراجعة والشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة، وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة.

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، وجيه أحمد وعزب حجاج وهشام صلاح مصطفى، وفهيم عمر وجهاد جريشة.