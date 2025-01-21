استشهاد عقيد شرطة بعد تعدي عميل عليه داخل أحد البنوك في الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:37 مساءً - كشف مصدر أمني، تفاصيل استشهاد عقيد شرطة، من قوة تأمين مديرية أمن الفيوم، داخل أحد البنوك، بعد تعدي أحد العملاء عليه.

وقال المصدر، إنه بتاريخ اليوم 21 الجارى تبلغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخارى قبل موعده ، إنتابته على إثرها حاله هياج حيث إنتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعد إصابته العقيد فتحى عبدالحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم ) بآلة حادة كانت بحوزته أسفرت عن إستشهاده.