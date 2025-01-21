الخميس المقبل.. مانشستر سيتي يعلن عن صفقة ضم عمر مرموش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:37 مساءً - يعلن نادي مانشستر سيتي عن صفقة الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت يوم الخميس القادم بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي اليوم.

وأوضح فلوريان بليتنبيرج مراسل شبكة "سكاي سبورت" أن صفقة عمر مرموش سيتم الإعلان عنها بعد غد الخميس مشددًا على ان الفرعون يخضع للفحص الطبي اليوم.

وقال بليتنبيرج عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سيجري عمر مرموش الفحص الطبي اليوم، ومن المقرر أن يوقع بعد ذلك عقدًا حتى عام 2030، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة يوم الخميس".

أضاف: "كما تم الكشف عنه حصريًا، وافق مانشستر سيتي على دفع € 75 مليونًا مضمونًا، بالإضافة إلى € 5 ملايين إضافية كمكافآت. سيكسب مرموش ما يقرب من 16-17 مليونًا إجماليًا سنويًا، وهو ما يعادل 10 ملايين يورو صافي سنويًا".

ونجح عمر مرموش في الظهور بشكل لافت في الموسم الحالي من الدولي الإنجليزي الممتاز، ما جعله ينافس بقوة على صدارة ترتيب الدوري الألماني وتسجيل 15 هدفًا في الجولات التي شارك فيها.

وبالرغم من غياب عمر مرموش عن المباراة الأخيرة لنادي آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند إلا أن الفرعون ودع ناديه وهو في صدارة هدافين الفريق، ووصيف هدافي الدوري الألماني.

ومن المقرر أن يخضع عمر مرموش، اليوم الثلاثاء، إلى الكشف الطبي في نادي مانشستر سيتي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة التي تصل قيمتها الى 80 مليون يورو شاملة الإضافات.

في سياق متصل، وصل عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى إنجلترا مساء أمس الاثنين، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية، استعدادًا للخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقود الانتقال الى مانشستر سيتي رسميًا.

وقال بيربل بانل، الصحفي بجريدة إندبندنت البريطانية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أخبار سارة: عمر مرموش وصل إلى مانشستر".

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورت" أن الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بات جاهزًا للكشف الطبي في مانشستر سيتي وتوقيع العقود خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تم تأكيد خطة عمر مرموش: كل شيء جاهز للفحص الطبي في مانشستر وتوقيع العقد خلال الـ 24 ساعة القادمة. سينضم إلى مانشستر سيتي بنسبة 100%".