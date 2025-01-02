نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي نشرتها الجريدة الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 2 يناير 2025، قرارين جمهوريين صادرين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

القرار الأول:

القرار رقم 110 لسنة 2024 يتضمن موافقة الرئيس السيسي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحصة قدرها 28،940 سهمًا، مع التحفظ بشرط التصديق.

وقد تم موافقة مجلس النواب على هذا القرار في جلسة 18 ربيع الآخر 1446 هـ، الموافق 21 أكتوبر 2024.

القرار الثاني:

القرار رقم 111 لسنة 2024 يتضمن موافقة الرئيس على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"، والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تم توقيع الاتفاق في 31 ديسمبر 2023، مع التحفظ بشرط التصديق.