نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف أيمن منير رئيسًا لمدينة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف أيمن منير محمد عبد الوهاب للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة. وقد كلف محافظ الجيزة رئيس المدينة بالقيام بمتابعة أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء المحافظة وكذا متابعة موقف الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة. كما وجه المحافظ رئيس مدينة الجيزة بمتابعة ملفات عمل المدينة على الوجه الامثل بما يحقق تقديم الخدمات للمواطنين.