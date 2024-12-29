وزارة الدفاع تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية ( المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 06 / 2025 ) والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى ( 2025 / 2026 ) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع ( منظومة إصدار الموافقات الأمنية ) من خلال الرابط https://sapprovals.mod.gov.eg وذلك إعتباراً من 01 / 01 / 2025 .

عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات والأوراق المطلوب إستيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى ( 1 ش أحمد تيسير – أمام مجمع طيبة التجارى – طريق النصر – ميدان الشهيد / هشام بركات – مدينة نصر ) .