نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لامتحانات نصف العام.. توزيع بطاقات أرقام جلوس الطلاب الأسبوع الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الإدارات التعليمية لتوزيع بطاقات أرقام جلوس طلاب المدارس، استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الأول المقرر في شهر يناير المقبل.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم توزيع بطاقات أرقام جلوس الطلاب، خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر أنه وفقًا لتوزيع الجداول بين الصفوف الدراسية، يؤدون الطلاب اختبارات المواد خارج المجموع الأسبوع المقبل، لجميع الصفوف.

جدير بالذكر، أن اختبارات الفصل الدراسي الأول تنطلق خلال شهر يناير المقبل لجميع الصفوف الدراسية فيما عدا الثانوية العامة.