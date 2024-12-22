نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم 36 لاعبا من أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة 36 لاعبًا ولاعبة ومدربا وإداريًا من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والحاصلين على المراكز الأولى في بطولات الجمهورية والبطولات الدولية موسم ٢٠٢٤ بألعاب المصارعة والتايكوندو والملاكمة.

وذلك في إطار دعم ورعاية محافظ الجيزة للمتفوقين والمتميزين في كافة المجالات من أبناء المحافظة وتكريمهم نظير تميزهم وتفوقهم.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الرياضة خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإضافة إلى سعيها الدائم نحو دعم ورعاية أبناءها الأبطال الحاصلين على بطولات محلية أو دولية.

كما أكد المحافظ على امتلاك المحافظة لنماذج رياضية مضيئة ومشرفة من الرياضين بمختلف المراحل العمرية، مشيدًا بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة ونجاحهم في حصد البطولات على المستوى المحلي والدولي معلنًا دعمه الكامل للرياضة وتشجيعه للرياضين بمختلف الأعمار ومطالبًا اللاعبين المتميزين بمزيد من الجهد والعمل للحفاظ على مراكزهم المتقدمة.

وخلال الاحتفالية قدم محافظ الجيزة التهنئة إلى أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى والحاصلين على المراكز الأولى في بطولات الجمهورية والبطولات الدولية لما حققوه من مراكز متميزة .

كما توجه المحافظ بالتهنئة للآباء والأمهات والمدربين القائمين على كل الألعاب التي تقلد أصحابها أحد المراكز الأولى سواء ببطولات محلية أو دولية.

كما طالب محافظ الجيزة اللاعبين المكرمين بالحرص الدائم على تنمية مهاراتهم البدنية والعقلية والمحافظة على لياقتهم ورفعها لكى تضاهى إمكانيات الأبطال العالميين والسعي نحو المشاركة في الدورة الأوليمبية القادمة بلوس أنجلوس 2028م.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة عن امتنانه لمحافظ الجيزة لحرصه على تكريم أبطال المحافظة الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات.

لافتآ أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي أحد المشروعات العملاقة الذي يحظي برعاية وأهتمام من وزارة الشباب والرياضة من مراحل البراعم والناشئين والشباب ويعد نواة للمنتخبات ويخضع إلى معايير دقيقة فى انتقاء الموهوبين وفق خطة عمل محددة لإعداد وتأهيل المواهب لمختلف البطولات.

وضمت أسماء المراكز الأولى من الحاصلين على الميداليات الذهبية والبرونزية والفضية في لعبة التايكوندو هم "رحمة أسامة سيد ذهبية الأندية العربية وبرونزية بطولة الجمهورية، منة محمد حسن برونزية الأندية العربية وبرونزية بطولة الجمهورية، عبد الرحمن كرم ذهبية الأندية العربية، ياسين مجدي محمود فضية بطولة الجمهورية، زينيب محمد رزق فضية بطولة الجمهورية، أحمد سامح حلمي برونزية بطولة الجمهورية ، أحمد سمير سلامة برونزية بطولة الجمهورية ".

واسماء المراكز الأولى من الحاصلين على الميداليات الذهبية والبرونزية والفضية في لعبة المصارعة "محمد خالد طه ذهبية بطولة الجمهورية، محمد سعد محمدي فضية بطولة الجمهورية، أحمد حنفي محمد فضية بطولة الجمهورية، ياسين ابراهيم فضية بطولة الجمهورية، جني عماد سيد فضية بطولة الجمهورية، محمد إبراهيم عارف برونزية بطولة الجمهورية، أدهم عبالله أمين أول تجارب المنتخب".

وأسماء المراكز الأولى من الحاصلين على الميداليات الذهبية والبرونزية والفضية في لعبة الملاكمة " خالد وليد كارم فضية بطولة الجمهورية، محمد ماجد سمير برونزية بطولة الجمهورية ، دينا سعودي بيومي فضية بطولة الجمهورية ، ياسين أحمد كامل برونزية بطولة الجمهورية، سيف محمد الكومي ذهبية بطولة الجمهورية ".

وشمل الحفل تكريم أعضاء الجهاز الفني والإداري وهم " محمد عبد الواحد لبنة، عبد الناصر أحمد محمد، نجلاء محمود صادق، رضا فؤاد دردير، نبيل طلال صالح، سيد حست محمد، عزة عبدالله سمعان، محمد عطفت، أحمد عبدالله محمد، هند رفاعي محمد، طارق عزمي جاد المولى، ياسر جعفر عبد الرحمن، رضا مصطفى أنور، إيهاب سيد محمد، سماح يحيى سيد، آية رمضان أحمد، إسراء عبد الحكيم سيد ".

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد نور السكرتير العام والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة وممثلي الأجهزة الفنية والإدارية وعدد من أولياء أمور اللاعبين.

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