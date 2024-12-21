الرئيس السيسي: مصر تحتاج كل دولار وهيئة الشراء الموحد تدعم السلع الأساسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج كل دولار، وهيئة الشراء الموحد تدعم السلع الأساسية، مضيفا: "قلت إن هيئة الشراء الموحد للسلع الأساسية للدولة لشراء السلع مثل القمح وغيرها، وبنعمل مجال شراء موحد للحصول على أفضل سعر وفق التوقيتات، ومصر تحتاج إلى كل دولار".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "والنهاردة لما تقولي المنتجات فى مصر فيها زيادة 10 -15 %.. ارحم الناس فى البيوت.. أنت عاوز تكسب يبقي أنا اعمل وادخل معاك.. انت تنزل شوية وأنا انزل شوية والدنيا تمشي".