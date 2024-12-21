الرئيس السيسى: شركة العاصمة هي من أنشأت المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 08:24 مساءً -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنشأت الحكومية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة مثل مبانى الوزارات وغيرها تم إنشاها على حساب شركة العاصمة، لافتاً إلى أن الشركة وقت إنشائها كان رصيدها صفر، لكن اليوم شركة العاصمة بعدما أنشات هذه المنشأت والحى الحكومى ومدينة الثقافة والعلوم بالشكل التي عليه الأن، ومسجد مصر والكاتدرائية وحى المال والأعمال والرئاسة، اليوم الشركة تقوم بتأجير هذه المنشأت للحكومة وتحصل منها سنوياً ما بين 7 إلى 10 مليار جنية.

وأشار الرئيس السيسى خلال حواره مع الطلبة المتقدمين لكشف الهيئة للالتحاق بكلية الشرطة، إلى أن شركة العاصمة لها حساب في البنوك وصل إلى 80 مليار جنية، كما أن لديها حسابات لدى المطورين العقاريين تصل إلى 160 مليار جنية.

وأكد الرئيس السيسى أن مدينة العلمين الجديدة وكذلك المنيا الجديدة والمنصورة الجديدة وكل المدن الجديدة تسير على نفس الفكرة، وقال" الحكومة لا تستطيع كموازنة ان تفعل في العاصمة والعلمين والمدن الجديدة 10% مما تم بالمسار التقليدي، لكن حنا حولنا الأرض إلى أموال نبنى بها ونغير بها حالنا ونكبر بها البلد ونشغل بها الناس