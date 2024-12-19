وزير الرى يلتقى مجموعة من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة طلبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - الدكتور سويلم : التوجيه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على أحد الترع بكفر الشيخ

- دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية

- أهمية التعاون بين أجهزة الدولة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية

التقي السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى سيادته بكل من السيد النائب/ محمد الرفاعي عضو مجلس نواب ، والسيد النائب/ احمد الشيشيني عضو مجلس النواب ، والسيد النائب/ ابراهيم ابو كيلة عضو مجلس الشيوخ ، والسيد النائب/ محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية ، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .

كما استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .

كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .