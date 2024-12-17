عودة الأمطار.. ظواهر جوية تؤثر على عدد من المناطق بدءًا من اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 إلى الأحد 22 ديسمبر 2024.



وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة على النحو التالي:

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية:

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

-القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

-السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

-شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات.

-جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 19 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 19 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

السبت 21 ديسمبر والأحد 22 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.