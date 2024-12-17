نائب وزير الإسكان يرأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات منظومة العمل بقطاع المرافق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - "إسماعيل" يؤكد ضرورة زيادة جهود استخدام التصنيع المحلي بمشروعات المياه والصرف دعماً لل

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات منظومة العمل بقطاع المرافق، وذلك بمشاركة قيادات قطاع المرافق بالجهات التابعة للوزارة ومنها: (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي– جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك)، ورؤساء شركات المياه والصرف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على رفع كفاءة أداء مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومواصلة الأداء طبقاً لمعايير تهدف إلى استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمات والتوسع فيها بالمناطق المحرومة ومناطق التوسعات العمرانية، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوى المعيشة.

واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مستعرضاً الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان في التطوير المؤسسي بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة زيادة جهود تشجيع التصنيع المحلي والالتزام بتنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن العمل على تعميم استخدام المنتجات المحلية بمختلف الجهات التابعة للوزارة بحيث تكون " الأفضلية للمنتج المحلي مع مراعاة نسبة المكون المحلي في المنتج "، حتى يتم دعم الصناعة المحلية من خلال المكونات المُستخدمة في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وحصر مختلف الاحتياجات السنوية من تجهيزات مع التنسيق مع المصانع المحلية وفق برامج زمنية محددة للتوريد، والتأكد من اعتماد منتجات المصانع المحلية بعد اختبارها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع المصانع التي لم يتم اعتمادها.

وناقش نائب وزير الإسكان، خطط شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لمجابهة الأمطار والسيول من خلال الإجراءات التي تقوم بها كل شركة بالتنسيق مع الوحدة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة، والإجراءات التي من شأنها حماية المواطنين والمنشآت والمرافق، وكذلك موقف التشغيل والصيانة لمحطات تنقية مياه الشرب، والتأكيد على الالتزام بمطابقة مياه الشرب للمعايير المعمول بها ومطابقة السيب النهائي للمحطات وفقاً للقوانين بكل محافظة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني لخطة تركيب أجهزة قياس تصرفات المياه الخام والمياه المنتجة لكل محافظة.

وشدد الدكتور سيد اسماعيل، على ضرورة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذ الحلول السريعة لخدمة المواطن والعمل على تحسين واستدامة جودة الخدمات المقدمة لرضاء المواطنين، وكذلك ضرورة التنسيق الدوري بين الأجهزة التنفيذية والشركات من خلال اجتماعات المجالس التنفيذية بالمحافظات، مؤكداً أهمية الحرص على وجود جيل جديد من القيادات والكوادر الشابة (صف ثاني وثالث) في الهياكل التنظيمية لجميع قطاعات الشركات والأجهزة التنفيذية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة في ضوء الكتب الدورية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وكذلك بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطنين وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامتها وجودتها.