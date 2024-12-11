الرئيس السيسي يلتقى نظيره الأيرلندي بالقصر الرئاسي بدبلن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع نظيره الأيرلندي مايكل دانييل هيجينز بالقصر الجمهوري بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

والتقطت صور تذكارية للرئيس السيسي وهيجينز فور وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمقر الرئاسة الأيرلندية .

ومن ناحية أخرى، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سجل كبار الزوار بمقر الرئاسة الأيرلندية بحضور نظيره الأيرلندي.

وتركز المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأيرلندي سبل دعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات وكذلك تنسيق المواقف فيما يخص القضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتطوراتها الأخيرة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل أمس /الثلاثاء/ إلى العاصمة الأيرلندية "دبلن"، المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت أيضا الدنمارك والنرويج.