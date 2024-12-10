وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث عقار العباسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:38 مساءً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان بمنطقة العباسية، مما أدى إلى وفاة عدد من الحالات، وإنقاذ آخرين، وإصابة عدد من الحالات، كما يقوم رجال الحماية بالبحث عن مفقودين آخرين.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا حسب حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد وجهت السيد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري وقطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.