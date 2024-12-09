نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم 9/12/2024 بين القاهرة والإسكندرية والعكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية صباح اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، مواعيد تحركات القطارات المتجهة بين القاهرة والإسكندرية والعكس، وذلك ضمن تحديثاتها اليومية التي تشمل قطارات الوجهين البحري والقبلي، مؤكدة توافر خدمات الحجز الإلكتروني عبر تطبيقها الرسمي ومنظومة الحجز لتيسير إجراءات السفر.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 119 (تهوية): يغادر من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا. قطار رقم 903 (مكيف): يغادر من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا. قطار رقم 7 (تهوية): يغادر من القاهرة الساعة 6:20 صباحًا. قطار رقم 1205 (تحيا مصر): يغادر من القاهرة الساعة 6:45 صباحًا. قطار رقم 11311 (مكيف): يغادر من القاهرة الساعة 7:00 صباحًا. قطار رقم 2025 (تالجو): يغادر من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا. قطار رقم 905 (VIP): يغادر من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 8 (تهوية): يغادر من الإسكندرية الساعة 5:10 صباحًا. قطار رقم 3024 (مكيف): يغادر من الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا. قطار رقم 902 (مكيف): يغادر من الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا. قطار رقم 906 (مكيف): يغادر من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا. قطار رقم 900 (مكيف): يغادر من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحًا. قطار رقم 912 (مكيف): يغادر من الإسكندرية الساعة 11:30 صباحًا.

خدمات الحجز الإلكتروني وتطور المنظومة

وتتيح هيئة السكك الحديدية للمواطنين حجز تذاكر القطارات عبر المنصات الرقمية بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد على المسافرين. الخدمة تشمل القطارات المكيفة والفاخرة مثل الـVIP وقطارات تالجو الحديثة.