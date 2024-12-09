أحمد جودة - القاهرة - إجازات 2025 الرسمية وأيام العطلات الكبرى

إجازات ديسمبر 2024 ومواعيد العطلات الرسمية لعام 2025 لا يشهد شهر ديسمبر 2024 أي إجازات رسمية مدفوعة الأجر، حيث كانت آخر إجازة رسمية في 6 أكتوبر من نفس العام إجازات ديسمبر 2024.. ومع ذلك، يظل هناك الإجازات الأسبوعية المعتادة أيام الجمعة والسبت التي يتطلع إليها الموظفون في القطاعين العام والخاص. إليكم جدول إجازات ديسمبر 2024:

الجمعة 13 ديسمبر 2024

السبت 14 ديسمبر 2024

الجمعة 20 ديسمبر 2024

السبت 21 ديسمبر 2024

الجمعة 27 ديسمبر 2024

السبت 28 ديسمبر 2024

إجازات 2025 الرسمية وأيام العطلات الكبرى

بالنسبة للعام 2025، أعلن الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجازات الرسمية، بدءًا من إجازة عيد الميلاد في 7 يناير، مرورًا بعيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وانتهاءً بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر. إليكم أبرز الإجازات الرسمية لعام 2025:

7 يناير 2025 (الثلاثاء): عيد الميلاد المجيد

25 يناير 2025 (السبت): ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

30 و31 مارس 2025 (الأحد والإثنين): عيد الفطر

21 أبريل 2025 (الاثنين): عيد شم النسيم

25 أبريل 2025 (الجمعة): عيد تحرير سيناء

1 مايو 2025 (الخميس): عيد العمال

5-7 يونيو 2025 (الخميس والجمعة): عيد الأضحى

26 يونيو 2025 (الخميس): رأس السنة الهجرية

30 يونيو 2025 (الإثنين): ثورة 30 يونيو

23 يوليو 2025 (الأربعاء): عيد الثورة

4 سبتمبر 2025 (الخميس): المولد النبوي

6 أكتوبر 2025 (الإثنين): عيد القوات المسلحة

إجازات يناير 2025

أما بالنسبة لشهر يناير 2025، فقد تم تحديد مجموعة من العطلات الأسبوعية والرسمية على النحو التالي:

الجمعة 3 يناير 2025: إجازة أسبوعية

السبت 4 يناير 2025: إجازة أسبوعية

الثلاثاء 7 يناير 2025: عيد الميلاد المجيد

الجمعة 10 يناير 2025: إجازة أسبوعية

السبت 11 يناير 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 17 يناير 2025: إجازة أسبوعية

السبت 18 يناير 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 24 يناير 2025: إجازة أسبوعية

السبت 25 يناير 2025: إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير بعد ترحيلها

الجمعة 31 يناير 2025: إجازة أسبوعية

في عام 2025، تتزامن العديد من العطلات الرسمية مع أيام نهاية الأسبوع، مما يتيح للموظفين مزيدًا من الراحة. من المتوقع أن يتكرر ترحيل بعض الإجازات إلى أيام الأسبوع القريبة لتناسب الاحتياجات العملية للمواطنين.