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وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تضعان حجر أساس إنشاء سوق مركزي وأرض معارض بمدينة العريش

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أحمد جودة - القاهرة - وضعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال زيارتهما لمحافظة شمال سيناء حجر أساس سوق مركزي بمدينة العريش، وذلك بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

ويقام السوق على مساحة ٥٧٥٠ متر مربع، حيث من المقرر أن يتضمن ٢٤ محل دورين، وكافتيريا، ومطاعم، و٢٧ محل ارضي.

كما وضعت الوزيرتين حجر أساس  إنشاء أرض معارض دائمة على مساحة ٢٥٥٠ م، بمدينة العريش، وذلك لعرض المنتجات السيناوية بشكل دائم.

وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.

كما  تفقدت وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

كما من المقرر أن تشهد الزيارة تفقد المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري أيضا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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