الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا على الأنحاء كافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الأربعاء أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 15

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 22 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 14

العريش 22 09

رفح 21 09

رأس سدر 23 12

نخل 19 03

كاترين 16 02

الطور 22 13

طابا 20 06

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 23 13

العلمين 22 12

مطروح 22 13

السلوم 22 10

سيوة 21 10

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 17

حلايب 25 18

أبورماد 26 16

رأس حدربة 25 18

الفيوم 22 11

بني سويف 22 10

المنيا 23 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 31 20

المدينة 30 15

الرياض 30 17

المنامة 25 21

أبوظبي 28 20

الدوحة 26 20

الكويت 22 13

دمشق 16 03

بيروت 20 13

عمان 17 07

القدس 17 11

غزة 22 05

بغداد 20 04

مسقط 27 22

صنعاء 25 06

الخرطوم 32 18

طرابلس 18 14

تونس 17 13

الجزائر 18 12

الرباط 22 09

نواكشوط 33 21