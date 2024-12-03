وزير التموين ويترأس اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن والاطمئنان على جودة الدقيق المدعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:35 مساءً -

في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ترأس اليوم السيد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن.

هذا وقد حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور السادة اعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع اطمئن السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في انتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم

وفي سياق متصل أوضح الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح ، مشيرا الى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق، وشدد الدكتور الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.