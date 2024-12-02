وزير التعليم العالي يشارك في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - الدكتور أيمن عاشور يستعرض جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تمكين ودمج ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية

وزير التعليم العالي يؤكد:

- إنشاء عدد من الكليات والمعاهد المُتخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة

- إتاحة المناهج الدراسية بوسائل تساعد الطلاب ذوي الإعاقة على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر

- دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الطلابية.

- تدريب الطلاب على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتجاوز حدود إعاقتهم

الدكتور أيمن عاشور يدعو للمشاركة في الفعاليات الختامية لمبادرة "تمكين" بمدينة الأقصر في السابع من ديسمبر الجاري

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجيين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الشريحة الهامة من المجتمع بشكل علمي واحترافي.

وأضاف الوزير أن العمل مستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، وتنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أيمن عاشور في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان" الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية"، بالتزامن مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام وفق ما حددته الأمم المتحدة منذ عام 1992، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة النقاشية، استعرض الدكتور أيمن عاشور جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال دعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، مؤكدًا استمرار التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف استكمال خطط وبرامج الدعم والرعاية وإتاحة كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في جميع الجامعات والمعاهد؛ بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أوجه الرعاية والدعم التي يتلقاها الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات، ومن أبرزها التأهيل النفسي لضمان دمجهم داخل المجتمع الجامعي وتعزيز مشاركتهم بمختلف الأنشطة الطلابية (الثقافية، الرياضية، العلمية، الفنية)، وكذلك الاتحادات الطلابية)، إلى جانب رفع الوعي لدى كافة أعضاء المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وإداريين؛ لخلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة.

كما أوضح الوزير دور المبادرة الرئاسية "تمكين" في التوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، حيث انطلقت المبادرة في الأقاليم الجغرافية السبعة وفق التقسيم الجغرافي الذي وضعته مبادرة “تحالف وتنمية” ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هناك خطة طموحة لتوسيع نطاق مبادرة "تمكين" وتحويلها إلى مبادرة دولية.

ووجه الوزير الدعوة للمشاركة في الفعاليات الختامية للمبادرة والتي ستُقام بمدينة الأقصر في الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر بمشاركة دولية لطلاب من العديد من دول العالم وتتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية ورياضية وعلمية يتشارك فيها شباب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم الطبيعيين.

شهدت الجلسة النقاشية مشاركة كل من د. سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ود. عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، ود.عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. أسامة الحديدي ممثل مشيخة الأزهر، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد عرض قصص نجاح لعدد من الشخصيات المُلهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم، ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والزيارات الميدانية،كما تضمنت الفعاليات تنظيم معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أقيم على هامش المؤتمر بهدف التمكين الاقتصادي لهم.