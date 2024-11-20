خبير: الدولة ذهبت لقمة العشرين ولديها حوافز مهمة عززت تنافسية اقتصادها بصورة كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية تذهب لقمة العشرين وهى جاهزة تماما، ولديها حوافز مهمة وعززت تنافسية اقتصادها بصورة كبيرة، ولديها اتفاقات ومذكرات تفاهم مع الكثير من الكيانات الاقتصادية الموجودة بالعالم.

وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن وجود مصر واجتماعاتها على هامش القمة كان لها دور مهم فى أن يكون هناك دفع للكثير من الملفات التى ترتبط فيها مصر مع كيانات اقتصادية ويظهر آثارها على أرض الواقع بصورة تدريجية.

ولفت وليد جاب الله إلى أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والبرازيل والتى وصلت للمستوى الإستراتيجى وتم الإعلان عنها ليست الأولى من نوعها، لكن يتم ترقية الشراكة ما بين مصر وكثير من البلدان، كما أن مصر ترتبط مع البرازيل أيضا فى اتفاق ميركسور، موضحا أن هناك تعاون كبير بين البلدين والوصول لهذا المستوى شئ إيجابى.