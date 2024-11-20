في لفتة إنسانية .. محافظ شمال سيناء يلبي دعوة مواطن لتناول القهوة في منزله بمركز رفح (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - لبى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، دعوة المواطن النمر صبيح، لتناول القهوة العربية بمنزله في قرية نجع شيبانه بمركز مدينة رفح.

وقد أبدى المحافظ سعادته بتلبية دعوة المواطن السيناوي ورافقه إلى ديوان بيته وتبادل معه الحديث عن الأحوال المعيشية لأهالي القرية ، مستمعا إلى المطالب والاحتياجات الخاصة بالقرية والمواطنين موجها بسرعه تلبيتها.

جاء هذا اللقاء الإنساني لمحافظ شمال سيناء عقب مؤتمر جماهيري عقد اليوم الأربعاء مع مشايخ وعواقل وأهالي قرية نجع شيبانه ، خلال زيارة المحافظ لمركز مدينة رفح.