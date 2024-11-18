نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح شقق سكن لكل المصريين 2024 لذوي الهمم: تفاصيل وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح الإعلان الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 5" لعام 2024 في 17 مدينة جديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لذوي الهمم.

ويتضمن الطرح الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمحافظات بسعر مقدم حجز يقدر بـ 30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة و20 ألف جنيه للمحافظات.

مواصفات مشروع سكن لكل المصريين 2024

يتضمن طرح "سكن لكل المصريين 5" لعام 2024 78،000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، تتراوح مساحتها بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا. وتوزع الوحدات على 16 محافظة ومدن جديدة، وتشمل:

الجيزة: 2455 وحدة سكنية (العياط وجزر القطوري)

2455 وحدة سكنية (العياط وجزر القطوري) الشرقية: 335 وحدة سكنية

335 وحدة سكنية المنوفية: 3045 وحدة سكنية

3045 وحدة سكنية الفيوم: 3495 وحدة سكنية

3495 وحدة سكنية الإسماعيلية: 250 وحدة سكنية

250 وحدة سكنية البحيرة: 1320 وحدة سكنية

1320 وحدة سكنية مطروح: 400 وحدة سكنية

400 وحدة سكنية شمال سيناء: 595 وحدة سكنية

595 وحدة سكنية جنوب سيناء: 250 وحدة سكنية

250 وحدة سكنية بني سويف: 825 وحدة سكنية

825 وحدة سكنية المنيا: 777 وحدة سكنية

777 وحدة سكنية سوهاج: 851 وحدة سكنية

851 وحدة سكنية قنا: 2955 وحدة سكنية

2955 وحدة سكنية أسيوط: 3130 وحدة سكنية

3130 وحدة سكنية الأقصر: 2610 وحدة سكنية

2610 وحدة سكنية أسوان: 665 وحدة سكنية

665 وحدة سكنية أكتوبر الجديدة: 3200 وحدة سكنية

3200 وحدة سكنية العاشر من رمضان: 120 وحدة سكنية

120 وحدة سكنية برج العرب الجديدة: 1000 وحدة سكنية

1000 وحدة سكنية السادات: 2400 وحدة سكنية

2400 وحدة سكنية أخميم الجديدة: 1550 وحدة سكنية

1550 وحدة سكنية سوهاج الجديدة: 420 وحدة سكنية

420 وحدة سكنية قنا الجديدة: 1000 وحدة سكنية

1000 وحدة سكنية غرب قنا: 1200 وحدة سكنية

1200 وحدة سكنية طيبة الجديدة: 760 وحدة سكنية

760 وحدة سكنية المنيا الجديدة: 800 وحدة سكنية

800 وحدة سكنية أسوان الجديدة: 540 وحدة سكنية

وحدات جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا (3 سنوات)

تتوافر أيضًا وحدات سكنية للتسليم خلال 3 سنوات في 9 مدن جديدة، مخصصة لمحدودي الدخل فقط، وتشمل:

حدائق العاصمة: 13،000 وحدة سكنية

13،000 وحدة سكنية 15 مايو: 960 وحدة سكنية

960 وحدة سكنية أكتوبر الجديدة: 10،000 وحدة سكنية

10،000 وحدة سكنية حدائق أكتوبر: 10،204 وحدة سكنية

10،204 وحدة سكنية العاشر من رمضان: 5639 وحدة سكنية

5639 وحدة سكنية برج العرب الجديدة: 1000 وحدة سكنية

1000 وحدة سكنية السادات: 300 وحدة سكنية

300 وحدة سكنية أسوان الجديدة: 504 وحدات سكنية

504 وحدات سكنية المنيا الجديدة: 175 وحدة سكنية

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

من أجل التقديم على الوحدات السكنية في إطار مشروع "سكن لكل المصريين 2024"، يجب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، وهي:

شهادة دخل إيصال مرافق قيد عائلي مميكن قسيمة زواج مميكنة برنت تأمينات إن وجد صورة شهادات ميلاد الأبناء صورة الرقم القومي للزوج والزوجة صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز صورة من إيصال سداد كراسة الشروط الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه استمارة الحجز موضح بها المدينة والمحافظة ونوع الوحدة

التقديم وشروط القبول

يستهدف مشروع "سكن لكل المصريين 2024" توفير وحدات سكنية ملائمة لذوي الهمم في إطار خطة الحكومة لتوفير سكن ملائم وميسر لجميع المواطنين.

يبدأ التقديم في الشهر المقبل عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مع مراعاة تسليم الوحدات في أوقات محددة.