نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 12 نوفمبر: استقرار نهاري وبرودة ليلية مع فرص لهطول أمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى استقرار الأجواء خلال النهار وتحسن الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة.

إلا أنها حذرت من الأجواء الباردة ليلًا، والتي تزداد مع قدوم ساعات الليل، خاصة في المناطق الصحراوية والأماكن المفتوحة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس نهارًا سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع أجواء مائلة للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحلول الليل والصباح الباكر، ستشهد البلاد أجواء مائلة للبرودة، خاصة على المناطق الشمالية والمفتوحة.

الظواهر الجوية المصاحبة

وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب توخي السائقين الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

كما تشهد بعض مناطق جنوب سيناء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، مما قد يزيد من الشعور بالبرودة.

فرص سقوط الأمطار

تشير خرائط الطقس إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

حالة البحرين

البحر المتوسط: يتراوح حال البحر بين خفيف إلى معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 25، الصغرى 18

: العظمى 25، الصغرى 18 السواحل الشمالية الشرقية : العظمى 24، الصغرى 17

: العظمى 24، الصغرى 17 شمال الصعيد : العظمى 26، الصغرى 14

: العظمى 26، الصغرى 14 جنوب الصعيد: العظمى 29، الصغرى 17

تنبيهات للسائقين

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السائقين توخي الحذر صباحًا بسبب كثافة الشبورة المائية، خصوصًا في الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع.