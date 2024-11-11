التعليم : خصم درجات من الطلاب المتغيبين عن المدارس بدون عذر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خصم درجات من الطلاب المتغيبين عن المدارس بدون عذر ، في ضوء تخصيص درجات للمواظبة والسلوك ، مشددة على أن مسئولية تنفيذ ذلك مسئولية مديري المدارس

كما نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري المدارس بضرورة متابعة آليات المنظومة التعليمية وما تشمله من كراسات الحصة والواجبات المنزلية وتنفيذ التقييمات الأسبوعية ، وكذلك الاختبارات الشهرية ومتابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري وعدم كتابة كلمة نظر بالكراسات التي تخصص لها درجات ، وإعطاء الدرجة داخل الكراسة بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة للتوجيهات الفنية ومديري المراحل على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس بجميع مراحلها والتأكد من تنفيذ آليات التطوير ، في ضوء تنفيذ هطة الوزارة نحو تطوير منظومة التعليم داخل المدارس بجميع مراحلها .

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تطبيق درجات السلوك والمواظبة على طلاب المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية طوال العام الدراسي.

حيث قرّرت وزارة التربية والتعليم تخصيص 5 درجات على السلوك والمواظبة لطلاب صفوف المرحلة الابتدائية، يتم تسجيلها بدفتر «5 سلوك» بشكل منتظم.

كما قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص 10% من درجات الطلاب في الصفين الأول والثاني الاعدادي للسلوك والمواظبة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، فقد تقرر تخصيص 10% من درجاتهم على السلوك والمواظبة.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له مؤخرا ، أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪؜ ، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.