الداخلية تكشف حقيقة منشور على السوشيال ميديا بشأن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية فى واقعة وفاة طبيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن واقعة إصطدام قائد سيارة بشقيق صاحب الحساب بالقليوبية مما أدى لوفاته، وإدعائه بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية والزعم بتلاعب أهليته بالقانون لنفوذهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 نوفمبر الجارى، تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بإصطدام سيارة بشخص ووفاته، بالإنتقال تبين أنه حال سير سيارة قيادة طالب بإحدى الكليات مقيم بدائرة القسم بمحل الواقعة، قام بتخطى إحدى السيارات وإصطدم بالمجنى عليه "شقيق صاحب الحساب" وهو طبيب مقيم بدائرة القسم، مما أدى لوفاته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الحادث والتحفظ على السيارة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

وبسؤال شقيق المتوفى الثانى "حاصل على بكالوريوس هندسة مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة"، إتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة شقيقه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما تبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية والزعم بتلاعب أهليته بالقانون لنفوذهم، حيث أكدت التحريات أن والد مرتكب الواقعة موظف بالمعاش ولا يشغل أى منصب يمثل نفوذ وفقاً لتلك المزاعم، كما تبين قيام صاحب الحساب بالإدعاء الكاذب بهدف زيادة نسب المشاهدة لصفحته على مواقع التواصل الإجتماعى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.